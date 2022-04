Cane incastrato in canale, salvato dai vigili fuoco

(ANSA) - PAVIA, 15 APR - L'intervento dei vigili del fuoco ha salvato la vita a un cane che questa mattina, mentre inseguiva una nutria nelle campagne di Vellezzo Bellini (Pavia), era rimasto incastrato in un canale. Le operazioni di salvataggio sono durate alcune ore, con l'intervento della squadra Usar (Urban searche and rescue) del comando centrale di Pavia dei vigili del fuoco.

Il cane, di nome Indy, è stato alla fine estratto dal terreno e riconsegnato al legittimo proprietario che ha ringraziato i pompieri. Un po' spaventato ma felice per il pericolo scampato, Indy è tornato dal suo padrone. (ANSA).