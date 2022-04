Arrestati madre e figlio con 15 chili di droga in casa

(ANSA) - MANTOVA, 15 APR - Madre e figlio sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di aver allestito in casa una sorta di minimarket della droga. In carcere sono finiti un 25enne e la madre di 56 anni, residenti a Borgo Virgilio (Mantova), italiani e con diversi precedenti penali. L'arresto è stato poi convalidato dal Gip.

Nel frigorifero dell'alloggio, dopo una perquisizione, sono stati trovati due chili e mezzo di hashish; in camera da letto è stato scoperto un borsone contenente altri 13 chili di hashish suddivisi in panetti, mezzo chilo di marijuana, 45 pastiglie di ecstasy, e nella stanza del ragazzo c'era tutto l'occorrente per confezionare gli stupefacenti. Sequestrati anche 15.880 euro in contanti e una macchinetta conta soldi, il tutto nascosto in uno strappo della cucitura del divano del soggiorno.

L'appartamento dove i due spacciavano si trova in un complesso residenziale e da tempo era tenuto d'occhio dalle forze dell'ordine a causa del continuo andirivieni che aveva insospettito gli altri residenti.

Quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento si sono trovati di fronte ad un cane di grossa taglia che ha tentato di aggredirli. (ANSA).