San Siro, linee guida del Comune per il dibattito pubblico

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Un percorso di sei mesi che dovrà concludersi entro il 30 novembre del 2022 e con una spesa per il Comune non superiore a 245 mila euro. Sono alcune delle linee guida pubblicate sull'albo pretorio del Comune di Milano per l'affidamento del dibattito pubblico sulla realizzazione del nuovo stadio che Inter e Milan vogliono realizzare a Milano. Sul progetto dei club la giunta aveva deliberato l'interesse pubblico.

Il soggetto a cui verrà affidato il dibattito pubblico dovrà predisporre e gestire un piano di comunicazione e informazione al pubblico, organizzare e moderare incontri e dibattiti in presenza e online rivolti sia un'utenza generalista che specialistica, occuparsi della pubblicazione di un sito web dedicato con la documentazione consultabile da tutti e predisporre una relazione conclusiva.

I candidati al ruolo di coordinatore devono presentare alla commissione esaminatrice che conferirà l'incarico un Documento di progetto che illustri le principali tappe del processo e le modalità di comunicazione pubblica sul Progetto di fattibilità e le tappe del Dibattito Pubblico, incluso il calendario degli incontri. Dovranno poi illustrare le modalità di ascolto e partecipazione dei portatori di interesse e dei cittadini interessati a esprimersi sull'intervento, individuati attraverso una mappatura delle istituzioni, delle associazioni, dei gruppi e dei comitati attivi sul territorio, oltre che i temi da trattare nel corso del dibattito pubblico, con particolare riferimento alle questioni tematiche più controverse e conflittuali del Progetto di Fattibilità e dell'intervento in generale.

Dovranno esserci un minimo di quattro incontri fisici, di cui due dedicati al pubblico specialistico e due al pubblico generico, in spazi messi a disposizione dell'Amministrazione comunale; un minimo di quattro incontri digitali, di cui due dedicati al pubblico specialistico e due al pubblico generico, in un'aula digitale di discussione munita di dashboard interattiva. Un evento pubblico finale con possibile fase di domande conclusiva. (ANSA).