Genovese: 'Voglio dare un taglio netto con il passato'

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Ha deciso di "dare un taglio netto con il passato" e, quando tutto sarà finito, di ritirarsi in un luogo lontano da Milano Alberto Genovese, l'imprenditore del web imputato per aver violentato, dopo averle rese incoscienti con mix di cocaina e ketamina, due modelle: una di 18 anni durante una festa il 10 ottobre di due anni fa nel suo attico con vista sul Duomo, ribattezzato Terrazza Sentimento, l'altra di 23 anni ospite in una villa di lusso a Ibiza nel luglio precedente. Genovese, da quando è finito in carcere, ha cominciato un percorso, che ora sta proseguendo ai domiciliari in clinica, per disintossicarsi dalla cocaina e ora, come ha riferito all'ANSA chi gli è vicino, non vuole più ritornare a vivere nel superattico a Milano. E ciò perché, ha confidato, gli ricorda quel mondo in cui dice di "non ritrovarsi più". Così alla fine di marzo, oltre ad aver dato mandato di venderlo, ha chiesto che sparisca la scritta al neon "Sentimento" che campeggia sulla terrazza diventata simbolo di nottate e festini a base di sesso e droga e delle presunte violenze. Inoltre, ha ribadito che è sua intenzione risarcire le ragazze. (ANSA).