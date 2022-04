Ruba borsetta a infermiera, arrestato da Polizia locale Milano

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Ha rubato la borsetta a un'infermiera, strattonando la donna e facendola rovinare a terra.

Quando gli agenti della Polizia locale di Milano, in servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale Sacco stamani, intorno alle 7, sono intervenuti per bloccarlo, l'uomo, un albanese di 25 anni, ha anche minacciato i vigili di ritorsioni.

E' così stato arrestato per rapina impropria e sarà processato domani per direttissima. (ANSA).