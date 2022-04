In area piazza d'Armi Milano portate via bombole gas dopo roghi

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Continua la messa in sicurezza dell'area di Piazza d'Armi a Milano dopo i roghi scoppiati nei giorni scorsi e lo sgombero degli occupanti abusivi. Ieri sono state portare via circa 100 bombole di gas che avrebbero potuto esplodere e che erano lì accatastate in modo del tutto abusivo.

Domenica notte, inoltre, è stato sequestrato un furgone Fiat Ducato contenente rifiuti di ferro. Il mezzo è stato fermato dalla Polizia locale del capoluogo lombardo dopo un appostamento, mentre il conducente raccoglieva i rottami nell'area senza alcuna autorizzazione. Il proprietario del furgone è stato denunciato. (ANSA).