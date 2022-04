Festival di Locarno, il Pardo d'onore a Kelly Reichardt

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il Locarno Film Festival renderà omaggio a Kelly Reichardt, una delle voci più originali e indipendenti del cinema americano contemporaneo, cui verrà consegnato il Pardo d'onore Manor nella serata di venerdì 12 agosto, in Piazza Grande. Sabato 13 allo Spazio Cinema, Reichardt sarà al centro di una conversazione con il pubblico, che nel corso di Locarno75 potrà rivedere due titoli della sua carriera: Meek's Cutoff (2010) e Night Moves (2013). Con First Cow (2019), film di apertura di Locarno 2020, il cinema di Kelly Reichardt si è imposto definitivamente come una delle ricerche poetiche e formali più appassionanti e innovative del cinema statunitense, riflettendo nuova luce sull'America e le sue storie. Attraverso le sue opere, segnate da un'intensa ricerca sul realismo e realizzate nel segno di una fiera indipendenza creativa e produttiva, la cineasta ha saputo riscrivere generi popolari - il thriller, il western, il road movie - assumendo punti di vista inediti e marginali, rivelando la sua singolarità, e anticipando questioni come la rappresentazione femminile e la crisi ecologica. Il Locarno Film Festival celebra questa figura innovatrice attraverso il Pardo d'onore Manor, assegnato ogni anno a una personalità straordinaria del cinema di ogni epoca.

"Interpretiamo il 75esimo anniversario del Festival - dice il direttore artistico Giona A. Nazzaro - non solo come un'occasione per voltarsi indietro, ma come un'opportunità per immaginare il futuro. La scelta di omaggiare Reichardt, segno di un cinema contemporaneo, in pieno svolgimento, partecipa del desiderio di guardare avanti, abbracciando le diversità e i cambiamenti. Espressione della capacità inesauribile del cinema statunitense di reinventarsi, Reichardt è oggi, forse, la cineasta più appassionante in attività".

Il Pardo d'onore in passato è stato attribuito a Manoel de Oliveira, Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Werner Herzog, Agnès Varda, Michael Cimino, Marco Bellocchio, John Waters e John Landis. Dal 2017 il premio è sostenuto da Manor, main partner del festival. (ANSA).