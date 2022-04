Droga: arrestato alla frontiera con 850 grammi di cocaina

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Aveva nascosto in un doppiofondo circa 850 grammi di cocaina confezionata in quattro sacchetti per alimenti sottovuoto: per questo un cittadino albanese che proveniva dalla Svizzera è stato arrestato nei giorni scorsi, al valico autostradale di Brogeda, dai funzionari dell'Agenzia ADM della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e dai militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso.

Sono anche stato sequestrati la sostanza stupefacente rinvenuta, l'autovettura utilizzata per trasportarla e la valuta nella disponibilità dell'arrestato, in franchi svizzeri ed euro, per un ammontare complessivo di circa 2.000 euro. (ANSA).