A Verona prima edizione della rassegna 'Libri e rose'

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Eva Cantarella, Marco Missiroli, i premi Campiello alla carriera Isabella Bossi Fedrigotti e Marta Morazzoni, Hans Tuzzi, la poetessa cilena Carmen Yáñez: sono solo alcuni dei protagonisti di 'Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere', una nuova manifestazione letteraria che fa il suo esordio a Verona dal 21 al 24 aprile di quest'anno.

Organizzata dal Comune di Verona con la Società Letteraria di Verona e la Kasa dei Libri di Milano, la manifestazione si svolge tra il Palazzo della Gran Guardia e la sede della Società Letteraria in coincidenza con la Giornata mondiale del libro del 23 aprile. Non a caso il nome della kermesse riprende la tradizione catalana di scambiarsi un libro e una rosa proprio in questa data.

"Da tempo - dice Francesca Briani, assessora alla Cultura del Comune di Verona, che ha fortemente voluto l'iniziativa - desideravamo offrire alla città una proposta letteraria di ampio respiro: la collaborazione con due istituzioni culturali importanti quali la Società Letteraria e la Kasa dei Libri ci ha consentito di coinvolgere autori rinomati e di sviluppare alcuni temi narrativi di forte interesse". Oltre 20 gli incontri in quattro giorni, con cinque sezioni: "Fuori classe" (con Eva Cantarella, Marta Morazzoni e Cristina Dell'Acqua); "Freschi di stampa" (Gianni Biondillo, Chiara Moscardelli, Hans Tuzzi e Alessandro Zaccuri); "Relazioni" (Isabella Bossi Fedrigotti, Matteo Bussola, Marco Missiroli e Carmen Yáñez); "Vite che non sono la mia" (Annarita Briganti, Marta Morazzoni, Pier Luigi Vercesi); e "Dietro le quinte" sull'arte della stampa (Matteo Codignola, Edoardo Pepino e Stefano Salis). (ANSA).