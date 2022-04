Scala: Chung e la Filarmonica incantano con la Nona di Mahler

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Quasi un minuto di silenzio, irrinunciabile: si è conclusa così la Nona di Mahler eseguita l'11 aprile dalla Filarmonica della Scala diretta da Myung-Whun Chung prima che scoppiasse un applauso diventato man mano sempre più caloroso e andato avanti per sette minuti.

Perché rompere il silenzio dopo la conclusione dell'ultima sinfonia di Mahler, quando il suono si attenua e si spegne, come si spegne ineluttabilmente la vita, appare quasi sacrilego e quindi gli applausi partono lentamente prima di scaldarsi. E in questo caso si sono scaldati come raramente avviene al Piermarini.

Chung alla Scala è di casa, della Filarmonica è socio onorario e la sua consuetudine con i musicisti si percepisce a ogni nuovo appuntamento. "Ogni volta è emozionante e stupendo" ha scritto uno dei professori d'orchestra con un invito al sovrintendente Dominique Meyer perché Chung torni a dirigere anche un'opera.

Questo si vedrà, nel frattempo la Filarmonica tornerà alla Scala dal 2 maggio diretta da Speranza Scappucci per tre concerti che rientrano nella stagione sinfonica del teatro, prima di partire in tournée con il maestro Riccardo Chailly con tappe a Dresda, Lussemburgo, Francoforte e alla Elbphilharmonie di Amburgo. (ANSA).