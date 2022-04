Nasce una cucciola di bongo al parco Le Cornelle

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Al parco faunistico Le Cornelle è arrivato un nuovo ospite: la settimana scorsa è infatti nato un cucciolo, anzi una cucciola, di bongo, un tipo di antilope rara delle foreste pluviali con lunghe corna e manto striato.

Quelli in cattività fanno parte di programmi EEP - European Endangered Species Programme, portato avanti dagli zoo europei con il fine di tutelare le specie a rischio estinzione.

Già lo scorso anno al parco in provincia di Bergamo, dove si trovano 120 specie, era nato un piccolo bongo, Olimpia. La nuova arrivata e la sorellina passano il giorno insieme a mamma Maliki, mentre per vedere il padre Curry bisognerà aspettare qualche settimana.

La piccola - il cui nome sarà scelto come ormai di consueto con un concorso online - alla nascita pesava 10 chili. Dopo la nascita ha avuto qualche problema ad alzarsi in piedi, cose che invece è necessaria per poter prender subito il colostro (il primo latte), al fine di assumere gli anticorpi dalla madre.

I veterinari hanno notato il problema e hanno applicato una fasciatura alle zampe posteriore del piccolo bongo, In questo modo è riuscita ad alzarsi. Due giorni dopo la nascita la fasciatura è stata rimossa e la piccola bongo ha mostrato immediatamente di reggersi sicura sugli arti.

Dal 17 al 19 aprile chi vuole partecipare al concorso per scegliere il nome potrà farlo inserendo la sua proposta come commento al post dedicato. Per ogni post è possibile indicare solo un nome. Nel caso in cui più fan proponessero il nome che sarà poi scelto dallo staff del Parco per la cucciola, vincerà il contest colui che lo ha postato per primo. (ANSA).