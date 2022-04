Milano-Cortina: dalla Lombardia 19,6 mln per l'arena di Bormio

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Regione Lombardia stanzia 19,6 milioni di euro per la 'Ski Arena' di Bormio, in provincia di Sondrio, un intervento importante in ottica Olimpiadi invernali 2026. In particolare verranno realizzati un nuovo 'Ski Stadium', che sostituirà quello esistente, e un parcheggio con annesso percorso ciclopedonale.

La delibera approvata dalla giunta regionale da l'ok allo schema di accordo tra Regione Lombardia, Comune di Bormio e Cal per la progettazione e la costruzione del comparto 'Ski Arena'.

Si tratta di un investimento da 21 milioni 305 mila euro, di cui 19.630.000 euro finanziati dalla Regione Lombardia e 1.675.000 euro dal Comune di Bormio.

L'intervento prevede la costruzione di una tribuna permanente da realizzarsi in corrispondenza dell'arrivo della pista Stelvio, oltre alla ristrutturazione dell'ex edificio di partenza degli impianti di risalita, con un investimento che ammonta a 12.955.000 euro sui complessivi 21.305.000 euro.

L'altro pacchetto di interventi finanziati consiste nella realizzazione del nuovo parcheggio di porta e di un percorso ciclopedonale di connessione tra il posteggio e la rete esistente e/o programmata, inclusa una passerella sopra il torrente Frodolfo.

Finanziamenti "cospicui e decisivi", secondo l'assessore lombardo ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, erogati "attraverso il 'Piano Lombardia' che, una volta di più - aggiunge - si rivela strumento strategico per la crescita dei territori". Lo 'Ski Stadium' "sarà una struttura chiave per l'evento olimpico, considerando l'importanza della pista Stelvio nel programma dei Giochi". Secondo l'assessore agli Enti Locali, Massimo Sertori, l'iter amministrativo per la costruzione della 'Ski Arena' "procede con la massima attenzione e celerità", proprio per arrivare pronti alle Olimpiadi. Il cronoprogramma prevede infatti che le opere in oggetto siano concluse nel novembre 2025. (ANSA).