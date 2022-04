In Lombardia quarta dose vaccino anticovid da giovedì prossimo

(ANSA) - MILANO, 12 APR - In Lombardia è possibile da oggi prenotare la quarta dose di vaccino anticovid (cioè la seconda dose del booster) per gli over 80 gli ospiti delle rsa e le persone particolarmente fragili dai sessant'anni in su. Le somministrazioni cominceranno giovedì prossimo, cioè il 14 aprile e potranno essere effettuate dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla terza dose. La prenotazione può essere fatta dal sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Al momento la quarta dose non è indicata per chi ha già fatto il booster ma ha anche preso il virus. Gli over 80 vaccinabili in Lombardia sono 519.710. A loro disposizione ci sono per l'inoculazione ci sono 35 hub vaccinali, 370 farmacie aderenti e 6 cooperative di medici di medicina generale. Sono invece 58.000 ospiti delle RSA che possono ricevere la quarta dose e 70.231 cittadini con elevata fragilità che abbiano compiuto i sessant'anni. Gli over 60 fragili che sono stati vaccinati con la terza dose nelle strutture sanitarie, possono venire contattati direttamente dal loro centro specialistico di riferimento, oppure si possono prenotare online. In questo caso, il giorno dell'appuntamento devono presentare la documentazione sanitaria attestante una delle condizioni di salute indicate sulla circolare ministeriale e i certificati vaccinali delle precedenti somministrazioni. (ANSA).