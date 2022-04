Bit: chiude l'edizione 2022, soddisfatti buyer e operatori

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Con 'una sostenuta affluenza di visitatori', si è chiusa l'edizione 2022 della Borsa Internazionale del Turismo, tornata in presenza dopo quella dello scorso anno che si era svolta ugualmente ma su piattaforma. Da domenica ad oggi 3 giorni 'di intenso networking e presentazioni di novità', nei primi due alla presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, a dimostrazione di quanto il settore sia importante per l'Italia e per la ripresa.

Dalla Bit sono emerse anche le tendenze del futuro, come il metaverso e i viaggi spaziali, ma anche la propensione sempre più amplificata nella prossima stagione del turismo slow, etico e sostenibile.

"Questo ritorno in presenza è andata benissimo per noi - ha detto l'Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina - Partendo dall'enogastronomia come filo conduttore, abbiamo creato percorsi ed eventi culturali e musicali, tutti radicati nella storia, come il Sicilia Jazz Festival".

Anche tra le destinazioni estere il mood è verso la valorizzazione del turismo sostenibile e responsabile, come afferma Heitor Kadri, Overseas Operation Manager dell'Agenzia Brasiliana di Promozione Internazionale del Turismo. "Il mercato italiano è una delle nostre priorità - ha detto -. Espressamente per Bit abbiamo creato uno speciale tour di 10 città con una forte eredità italiana". Soddisfatti anche i buyer.

"Siamo qui per cercare nuovi prodotti - ha detto Rena Keberlinskaya di Quintessentially Travel (Azerbaigian) - e qui abbiamo trovato proposte interessanti per tutti i nostri segmenti". "E' la prima volta che partecipo - ha aggiunto Youssef Hassam di Adrenaline (Dubai) con una clientela che richiede in particolare hiking e trekking all'aria aperta, una relativa novità per il loro mercato - e sono molto colpito dalla qualità degli espositori e la varietà dell'offerta" . Per Liviu Morariu di Congress Bookers un'azienda che lavora molto nel business travel 'la presenza di un MICE Village è stato un grande aiuto per noi nel trovare i fornitori che ci interessavano'. Il prossimo anno la Bit torna nella consueta collocazione a febbraio, dal 12 al 14 febbraio 2023 (ANSA).