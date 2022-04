Rifiuti: a fuoco deposito nel Varesotto, spento dai pompieri

Un deposito di rifiuti a Busto Arsizio (Varese) nei pressi di un impianto comunale (ma non ad esso annesso come specificato sia dai vigili del fuoco che dall'amministrazione), è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi, per cause non ancora accertate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con nove mezzi.

L'intervento è durato circa un'ora, fino a quando le fiamme sono state domate. La colonna di fumo nero, visibile a distanza, ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono al lavoro i tecnici Arpa, anche se al momento non sono emerse criticità. (ANSA).