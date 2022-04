Polizia, a Milano nel 2021 controllato un milione di persone

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Oltre un milione di persone controllate nel 2021 a Milano ma arresti e denunce lievemente in calo. È il dato eclatante secondo i numeri di "contrasto della criminalità" forniti stamani in Questura in occasione del 170mo anniversario della Polizia di Stato.

Secondo quanto divulgato, nel 2021 rispetto al 2019 (secondo la Polizia più indicativo rispetto al 2020, contraddistinto dalla pandemia) gli arresti sono stati 3.803, -3.38%, mentre rispetto al 2020 sono aumentati del 12.38%. Gli indagati a Milano nel 2021 sono stati 12.925, -9.68% rispetto al 2020 e -11.41% rispetto al 2019. Aumentano invece in modo esponenziale i controllati, 1.062.365 persone (+60.22% rispetto al 2020, +53.06% rispetto al 2019). Ampissimo l'utilizzo del cosiddetto Daspo urbano, 250 quelli emessi nel 2021 (+378.79). (ANSA).