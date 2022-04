Justin Bieber, passione Vespa per la popstar

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Dal pop mondiale alle due ruote di Vespa per Justin Bieber che firma una sua versione del celebre scooter. Già fonte di ispirazione per designer, stilisti e artisti diversi tra loto per generi, Giorgio Armani a Christian Dior, passando per Sean Wotherspoon, per il celebre scooter questa volta è la superstar del pop internazionale a pensare ad una versione speciale e personalizzata. La collaborazione tra Vespa e Bieber si concretizza nelle forme di Justin Bieber X Vespa, ovvero un nuovo esclusivo, pensato e disegnato personalmente dalla popstar di 'Stay' e di tutti gli altri successi mondiali. Una passione, quella per Vespa di Bieber, che nasce dalle strade europee. "La prima volta che ho guidato una Vespa è stato da qualche parte in Europa - ha raccontato Bieber - probabilmente a Londra o a Parigi. Ricordo di aver visto una Vespa e di aver pensato: voglio guidarne una! Un'esperienza unica. Il vento che mi attraversava i capelli, l'incredibile sensazione di libertà. E' stato divertente". A caratterizzare la nuova Vespa firmata Bieber è la monocromia del colore bianco, scelto dalla popstar mondiale per tutti gli elementi della nuova Vespa Sprint, comprese le fiamme disegnate sulla scocca, il tocco che l'artista ha voluto dare alla 'sua' Vespa. (ANSA).