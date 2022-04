Incidenti lavoro: si impiglia in macchinario, muore 79enne

(ANSA) - BERGAMO, 11 APR - Dramma ieri sera in un capannone di Telgate (Bergamo), dove Giuseppe Finazzi, settantanovenne di Chiuduno, è morto dopo che uno dei suoi indumenti si è impigliato in un macchinario della sua officina meccanica. Lo scrive oggi 'L'eco di Bergamo'.

L'uomo si era recato in ditta nel pomeriggio, ma all'ora di cena i familiari non lo hanno visto rincasare. Visto che non rispondeva alle chiamate, un parente si è recato all'officina, trovandolo senza vita sul macchinario, nel quale era rimasto incastrato l'abito che non gli ha dato scampo. I soccorsi sono stati vani. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e Ats. (ANSA).