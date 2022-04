Bit: ministro Garavaglia inaugura lo stand del Molise

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "L'Italia è bella tutta. E' questa è la forza dell'Italia". Così oggi il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia inaugurando lo stand del Molise alla Borsa internazionale del Turismo di Milano. "Noi tra poco ci troveremo di nuovo con il fenomeno dell'over-tourism cioè troppi turisti concentrati in pochi periodi in alcuni siti - ha proseguito Garavaglia -. Invece, abbiamo la possibilità di distribuire meglio il flusso turistico durante tutto l'anno, perchè l'Italia si può godere tutto l'anno. Non ci sono problemi di clima e su tutto il territorio nazionale perchè l'Italia ha quest'altra bella cosa che è bella tutta. E' solo questione di organizzazione".

Il rappresentante del Governo al suo arrivo nel Palazzo della Bit di Milano ha raggiunto subito lo stand del Molise dove ha tagliato il nastro alla presenza dell'Assessore regionale al settore Vincenzo Cotugno, i sindaci, il commissario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Remo Di Giandomenico, associazioni e imprenditori del territorio molisano, personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della televisione.

"Tanta parte la farà il digitale - ha aggiunto ancora Garavaglia -. L'hub, il nuovo portale "Italia.it" che abbiamo presentato proprio questa settimana nelle sue linee guida e di settimana in settimana vedrà dei nuovi pezzi uscire. E' un grande lavoro collettivo, noi facciamo la grande cornice, diamo un linguaggio comune a tutti, poi ognuno deve fare il quadro di casa sua".

Il Ministro Garavaglia si è poi lanciato in una performance musicale suonando la batteria nello stand del Molise. (ANSA).