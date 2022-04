Pace e unione i temi della due giorni di Cremona&Bricks

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Si è conclusa oggi pomeriggio la prima giornata di Cremona&Bricks, che ha visto anche la partecipazione di un gruppo di bambini provenienti dall'Ucraina.

I mattoncini della Lego hanno coinvolto un pubblico ampio e di ogni età, a partire dal concorso "Crea-attiva-mente" promosso dal quotidiano 'La Provincia di Cremona e Crema' con il supporto di Confartigianato, al quale ha partecipato un pubblico variegato con costruzioni di ogni tipo, che attraverso i mattoncini ha espresso valori e messaggi di pace.

I vincitori sono stati premiati per le seguenti categorie: concorrente più giovane a Leonardo Caletti di 2 anni; concorrente più anziano a Giorgio Milanesi, 67 anni; il messaggio più significativo a tema 'Pace' assegnato ad Elisabetta di Castelverde, 9 anni, Rebecca Cappelli, 6 anni, Nicolò e Giulia Lafabiana 6 e 3 anni e Mattia Donelli, 9 anni; la costruzione più piccola a Lorenzo Cataldo; la costruzione più grande e inviata da più lontano a Martina e Marco Pinelli 5 e 9 anni (da Massa Carrara); la costruzione inviata da più lontano ad Alessio e Luca Repele rispettivamente 8 e 50 anni (da Como); la costruzione più realistica a Ester Carini, 8 anni e Giovanni Braga; la costruzione più tecnologica a Simone Lamenta e Mario Cappelli; la composizione più originale a Laura Balzarini di Arte Sacra Cremona e infine le composizioni più colorate a Marta Bifolco 5 anni e Anita Rosa Morosini 7 anni.

Domani, domenica 10 aprile, sono tanti gli appuntamenti in programma per la seconda giornata di Cremona&Bricks tra cui la fase finale del concorso "Progetta una lezione con LEGO Education" promosso da CremonaFiere e C2 Group. (ANSA).