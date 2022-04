Libri: 'El nost Milan', quattro conversazioni sulla città

(ANSA) - MILANO, 09 APR - 'El nost Milan' è un ciclo di conversazioni su Milano che prenderà il via lunedì 11 aprile alla Kasa dei Libri di Andrea Kerbaker. Ad aprire l'iniziativa sarà Teresa Monestiroli con il libro 'Milano adagio', in cui l'autrice, come suggerisce il titolo, porta a spasso il lettore per la città a ritmo lento, tra chiostri e bistrot, musei e cinema. La formula ha avuto così successo che l'editore ha deciso di farne una collana, curata dalla stessa autrice, con incursioni in città come Napoli e Brescia.

Il 27 aprile, sempre alle ore 18, toccherà a Stefano Zuffi, autore di 'Storia illustrata di Milano'. A partire dal suo libro, sarà possibile ripercorrere la storia della città, tra periodi di splendore e momenti bui, per arrivare all'attualità delle profonde trasformazioni nello scenario urbano, nell'economia e nella società.

Il 9 maggio sarà la volta di Alberto Rollo, autore di 'Un'educazione milanese'. Se è vero che c'è una precisa etica dell'essere milanesi e di Milano, Alberto Rollo nel suo libro lo racconta alla perfezione. Un modo di essere che si è formato sullo sfondo delle grandi lotte operaie e della vitalità dei gruppi extraparlamentari.

Infine, il 26 maggio concluderanno il ciclo Alberto Saibene, autore di 'Milano fine Novecento', e Gianni Biondillo, autore di 'Tangenziali'. Una conversazione a due che farà incontrare vissuti opposti, benché contemporanei, della stessa città che finiscono per diventare complementari.

Gli incontri sono a ingresso gratuito e su prenotazione scrivendo a mostre@lakasadeilibri.it. (ANSA).