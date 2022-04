Incidenti stradali: scontro pullman-moto, morto centauro

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Un centauro è morto questa sera in seguito a uno scontro avvenuto a Milano tra un pullman privato e una moto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20.15 in via Vincenzo da Seregno. Sul luogo gli agenti della Polizia locale di Milano per ricostruire la dinamica dell'impatto mortale. I soccorritori del 118, invece, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Ancora non sono note le generalità della vittima. (ANSA).