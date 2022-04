Turismo: 64 operatori lombardi alla Bit, partecipa anche Magoni

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Saranno 64 gli operatori lombardi presenti alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 aprile, evento al quale parteciperà anche l'assessore lombardo al Turismo Lara Magoni, che sarà presente all'inaugurazione di domenica.

Professionisti del settore e visitatori saranno accolti in un'area espositiva di oltre 700 metri quadrati caratterizzata dal brand turistico 'inLombardia'.

L'assessore prenderà parte successivamente anche all'evento 'La Lombardia del wedding: il racconto della Lombardia come destinazione per un 'Sì, lo voglio' in grande stile'. Sarà l'occasione per presentare il progetto 'inLombardia inLove': sul portale inLombardia è pronto un hub tematico specifico sul wedding che racconta le eccellenze territoriali lombarde. Magoni interverrà anche a 'Da Bartali al turista di tutti i giorni: la bellezza dei territori lombardi toccati dal Giro d'Italia 2022', insieme, tra gli altri, all'ex ciclista professionista Alessandro Vanotti. (ANSA).