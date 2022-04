Rapina farmacia appena fuori carcere

(ANSA) - MONZA, 08 APR - Appena uscito di galera dopo una condanna a 11 anni per rapine è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Monza per aver messo a segno un colpo in una farmacia.

È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando al 112 è arrivata la segnalazione di un uomo armato, con il volto coperto, che aveva appena costretto i titolari di una farmacia a svuotare la cassa. Poco più tardi una pattuglia, anche grazie ai farmacisti che lo hanno inseguito, ha individuato il rapinatore che, con il volto ancora travisato da una calzamaglia di nylon, un casco da motociclista in testa ed un paio di guanti in lattice, stava correndo sul marciapiede. Braccato dagli agenti, il malvivente ha tentato di colpirli con un punteruolo, ma è stato bloccato e arrestato. Addosso aveva poco meno di 500 euro, i soldi appena rapinati. (ANSA).