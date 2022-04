Milano, San Babila libera dai cantieri M4 a fine aprile 2023

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Piazza San Babila a Milano sarà libera dai cantieri per la realizzazione della nuova linea della metropolitana, la M4, alla fine di aprile del 2023. I lavori della tratta est, che va dall'aeroporto di Linate fino a Dateo per un percorso di circa 5 chilometri, finiranno per settembre-ottobre: la viabilità in quest'area, fino a piazza Tricolore, sarà tutta aperta entro ottobre 2022, insieme alle sistemazioni superficiali, mentre le aree attorno alla Stazione Tricolore saranno restituite alla città per la fine di aprile del 2023. La stazione Forlanini sarà dotata di un nuovo ingresso con rampe d'accesso. La aree intorno alle fermate di Argonne e Susa saranno restituite entro il giugno 2022, mentre le aree ludiche all'interno del parterre con campetti da calcio, basket, bocce e area cani saranno pronte per l'autunno. Le aree intorno alle fermate di viale Argonne e corso Indipendenza saranno liberate dai cantieri per il 30 settembre. In viale Argonne e piazzale Susa ci saranno spazi per la mobilità elettrica e piste ciclabili bidirezionali, percorsi pedonali, aree giochi per bambini e aree riservata ai cani. (ANSA).