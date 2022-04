Arexpo: Cda conferma utile 2021, Azzone lascia la presidenza

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Il Consiglio di amministrazione di Arexpo, nella seduta di oggi, ha approvato il risultato dell'esercizio 2021 che conferma le previsioni chiudendo "con un utile ante imposte di alcuni milioni di euro". Il progetto di bilancio 2021 sarà approvato nel dettaglio dal Consiglio nella seduta di maggio e nel mese di luglio dall'assemblea dei soci.

Sempre oggi sono state anche formalizzate le dimissioni da presidente della società di Giovanni Azzone che lascia il suo incarico in anticipo di qualche settimana rispetto alla scadenza del mandato dopo aver assunto nuovi incarichi professionali. In attesa della nomina del nuovo presidente, le deleghe saranno presidiate dal vicepresidente di Arexpo, Fabio Pammolli.

"I sei anni di presidenza di Arexpo - commenta Azzone - hanno rappresentato un'esperienza straordinaria". Per questo "voglio ringraziare il Comune di Milano che per due volte mi ha designato per la presidenza di Arexpo - prosegue - e tutti gli altri soci che hanno sempre sostenuto il mio impegno e quello di tutta la società". Dopo la fine di Expo 2015 "ci siamo trovati ad immaginare una destinazione nuova per l'area che aveva ospitato l'esposizione e vedere oggi il Milano Innovation District già operativo e in costante sviluppo è motivo di grande soddisfazione".

Il contributo di Azzone per Arexpo "è stato fondamentale sin da quando la società ha iniziato la sua operatività nel 2016", spiega Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo. Il suo ruolo "è stato importante in tutti i passaggi importanti di questi anni che hanno permesso non solo la nascita e lo sviluppo di Mind - conclude - ma anche il consolidamento della società che ha portato ad avere per il secondo anno consecutivo un risultato di bilancio in utile". (ANSA).