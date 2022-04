A Marco Giusti il premio Lello Bersani 2022

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Va a Marco Giusti e al suo giornalismo cinematografico "stracult" che grazie alle sue trasmissioni, ma non solo, ha acceso per vent'anni un riflettore su autori e cinema di successo popolare dimenticati e mai celebrati il 'Premio Lello Bersani' 2022. È un omaggio dei Giornalisti Cinematografici in collaborazione con il BAFF, il Festival di Busto Arsizio, un premio che ormai da sette anni sottolinea con il Festival diretto da Steve Della Casa e Paola Poli la professionalità e l'impegno di chi ha scelto di raccontare il cinema con una nota anche di costume e in qualche caso una vera e propria 'riabilitazione' non solo ai generi ma a film spesso sottovalutati o ignorati nonostante la popolarità dei loro interpreti e il grande successo 'di cassetta'.

La consegna domani sera, sabato 9 Aprile, sul palcoscenico dell'ultima serata del festival, in un incontro con Marco Giusti che, con Steve Della Casa e Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), celebrerà ancora una volta molto di quel cinema tra aneddoti, ricordi e testimonianze.

"Saggista e autore di oltre trenta libri non solo stracult ma dedicati anche ad alcuni grandi protagonisti del cinema di tutti i tempi Marco Giusti - si legge nella motivazione - ha il merito di aver scritto con passione e divertimento anche trasgressivo una vera e propria controstoria del cinema italiano riaccendendo l'attenzione su western, commedie, film di guerra, film comici, spionistici e commedie sexy mai visti e dando nuova visibilità, con i generi, anche a molti autori dimenticati. Una 'missione compiuta' che continua oggi, oltre la tv, nelle segnalazioni e nelle riflessioni quotidiane del suo 'Cinema dei Giusti' e che riscatta anche l'esercito di tecnici e artigiani del set e, con loro, i caratteristi più amati dal grande pubblico".

Il Premio Bersani, promosso dai Giornalisti Cinematografici dopo una prima edizione dedicata a Vincenzo Mollica, è stato assegnato a Busto Arsizio, in collaborazione con il BAFF, a Antonello Sarno, Hollywood party, Cinecittà News, Rai Movie, a Valerio Caprara e Franco Mariotti. (ANSA).