Turismo: dati Polis, Lombardia meta ideale per la ripartenza

(ANSA) - MILANO, 07 APR - La Lombardia è percepita come la meta ideale per la ripartenza. Lo dicono i dati 2021 dell'istituto regionale Polis Lombardia che stimano una ripresa del numero di arrivi del 50,9% rispetto al 2020. In crescita soprattutto gli stranieri (+66,4%) e le prenotazioni nelle strutture alberghiere (+58,6%). Il trend costantemente in aumento, nonostante il periodo di incertezza causato dalla pandemia, fa quindi ben sperare sia per l'imminente periodo pasquale sia per la prossima estate.

"Siamo la regione italiana con l'offerta più variegata, grazie alle montagne, alle città d'arte, ai laghi, ai paesaggi green e a una proposta enogastronomica particolarmente ricca", commenta l'assessore lombardo al Turismo Lara Magoni.

I turisti che scelgono la Lombardia, spiega Magoni, si fermano in media un numero maggiore di giorni rispetto al passato. La permanenza media è infatti passata da 2,4 giorni del 2019 a 2,9 giorni del 2021. La crescita delle presenze turistiche nel 2021 si stima sia stata del 59,5% rispetto al 2020, superiore quindi rispetto agli arrivi. "I numeri pre-pandemici non sono ancora stati raggiunti - conclude l'assessore - ma questi dati fanno ben sperare".

Le eccellenze del territorio lombardo, ricordano dal Pirellone, saranno protagoniste alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, in programma a Fieramilanocity dal 10 al 12 aprile 2022. (ANSA).