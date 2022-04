Pnrr: Fontana, 'chiedere flessibilità all'Europa'

(ANSA) - MILANO, 07 APR - "Chiedo di valutare l'ipotesi di riposizionare il contenuto del Pnrr". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della prima giornata del roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria 'Innovation Days', che si sta svolgendo nella sede di Assolombarda a Milano.

"I cantieri, per i quali sono già state fatte le gare d'appalto - ha aggiunto -, rischiano di non partire perché gli aumenti sono tali che gli imprenditori non sono in grado di rispettare i prezzi che erano stati concordati in sede di designazione. Proprio in presenza di una situazione di oggettiva difficoltà, Io dico: bisognerebbe valutare se l'Europa è disponibile a darci qualche flessibilità nella riscrittura delle missioni del Pnrr". (ANSA).