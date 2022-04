Csm: Marcello Viola nuovo procuratore di Milano

(ANSA) - MILANO, 07 APR - E' Marcello Viola il nuovo procuratore di Milano, votato dal plenum del Csm a maggioranza.

Al procuratore generale di Firenze sono andati 13 voti, contro i tre per il procuratore di Bologna Giuseppe Amato e i sei per il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli.

Marcello Viola si insedierà a capo della Procura di Milano al posto di Francesco Greco, che è andato in pensione a novembre.

Viola è in magistratura dal 1981, nella sua lunga carriera è stato tra l'altro pm a Palermo, poi procuratore a Trapani, fino ad approdare alla procura generale di Firenze, che ha diretto dal 2016. (ANSA).