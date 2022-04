Asta benefica artisti di Sanremo per il Gruppo San Donato

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Ci sono il joystick della playstation autografato da Blanco, la giacca fucsia di Sangiovanni, la chitarra utilizzata da Francesco Sarcina, camicia e papillon di Gianni Morandi fra gli oggetti che gli artisti di Sanremo hanno deciso di donare per l'asta benefica online che da domani al 22 aprile raccoglierà fondi per Gsd Foundation, la fondazione attiva al Gruppo San Donato I proventi serviranno per i bambini malati di cuore, per utilizzare la stampa 3D in modo da migliorare il trattamento chirurgico delle cardiopatie congenite che colpiscono 8 bambini ogni 1000.

Nelle forme più severe e complesse, le alterazioni possono infatti coinvolgere le cavità cardiache o le grandi arterie e possono richiedere interventi complessi nei primi giorni o mesi di vita. Utilizzando la stampa 3d si possono realizzare modelli 3d del cuore dei pazienti per trovare i metodi di intervento più adatti prima di procedere con l'intervento vero e proprio.

All'indirizzo https://www.charitystars.com/perilcuoredeibambini si possono vedere tutti gli oggetti a disposizione. Alcuni vintage, come un abito di Trussardi indossato da Iva Zanicchi nel 1984 o il completo indossato da Elisa nel tour Diari Aperti 2019, altri visti quest'anno sul palco di Sanremo come il cerchietto con farfalle realizzato da Kansai Yamamoto per Loredana Bertè o il megafono portato in scena da Giusy Ferrè. Ma ci sono anche i guantoni utilizzati nel film Ghiaccio autografati da Fabrizio Moro, le scarpe da rally di Cesare Cremonini, il vinile "Ghettolimpo - Rarities" di Mahmood e Armonica, lo spartito di 'Live and Let Die' di Beppe Vessicchio e il Pupazzo e Quadruplo Disco di Platino di Achille Lauro, solo per citare alcuni degli oggetti all'asta. (ANSA).