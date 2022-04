Alla Bit di Milano il patrimonio culturale ambientale lucano

(ANSA) - POTENZA, 07 APR - "La Basilicata sta investendo energie e risorse per riposizionarsi autorevolmente nel mondo del turismo. In apertura di stagione, vogliamo lanciare un messaggio di fiducia presentando il nostro patrimonio ambientale e culturale e proponendo ai viaggiatori italiani e stranieri le tante cose da fare nella nostra bellissima regione": lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, annunciando la partecipazione lucana alla prossima edizione della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano.

La Bit, che è il principale evento fieristico del settore in Italia, si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 10 al 12 aprile, ed alla Basilicata sarà dedicato uno stand - è scritto in una nota dell'Agenzia di promozione territoriale (Apt) della Basilicata - in "un'area dedicata esclusivamente al programma 'Ambiente Basilicata' e alla promozione delle bellezze territoriali, paesaggistiche e naturalistiche lucane, a partire dai cinque Parchi lucani". (ANSA).