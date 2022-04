Quattro esposizioni per Cascina Roma Fotografia

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Ami Vitale con 'Storie che fanno la differenza', Nikita Teryoshin con 'Niente di personale-Il back office della guerra', Pablo Ernesto Piovano con 'Il risveglio di voci antiche' e Vincent Tremeau per OCHA con 'Un giorno' sono i quattro grandi fotografi internazionali autori delle 4 mostre presentate dal 9 aprile al 22 maggio a San Donato Milanese da Cascina Roma Fotografia, un progetto realizzato dal Gruppo Fotografico Progetto Immagine, ideatore del Festival della Fotografia Etica.

Ami Vitale in Cina e Kenya ha documentato la complicità che si crea tra gli esseri umani e gli animali, seguendo le comunità locali che si stanno battendo per salvaguardare elefanti e rinoceronti. Nikita Teryoshin invece si è immerso dietro le quinte del business mondiale della difesa: un parco divertimenti per adulti con vino, finger food e armi luccicanti. Qui i cadaveri sono manichini o pixel sugli schermi di enormi simulatori. Bazooka e mitragliatrici sono collegati a schermi piatti e le fasi della guerra vengono inscenate in un ambiente artificiale, davanti a una tribuna piena di ospiti importanti, ministri, capi di stato e mercanti di armi. Le immagini di cui si compone il progetto, iniziato nel 2016, provengono da 14 esposizioni di settore.

Pablo Ernesto Piovano racconta la lotta della comunità Mapuche in Argentina e Cile, mentre Vincent Tremeau presenta un progetto voluto dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), che racconta i sogni delle bambine intrappolate nei conflitti. Tutte tra i 6 e i 18 anni, le ragazze ritratte si sono vestite usando oggetti di fortuna trovati nelle loro immediate vicinanze per mostrare chi vogliono essere da grandi. (ANSA).