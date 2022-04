Ucraina: Boeri, mi vergogno delle parole dell'Anpi su Bucha

(ANSA) - MILANO, 06 APR - "Mi vergogno profondamente di leggere queste righe da parte di un'Associazione che sembra aver dimenticato che la Resistenza antifascista aveva scelto da che parte stare, chi fossero i nemici, dove e come riconoscere i colpevoli e le vittime". Così il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri commenta la nota dell'Anpi che "condanna fermamente il massacro di Bucha, in attesa di una commissione d'inchiesta internazionale guidata dall'Onu e formata da rappresentanti di Paesi neutrali, per appurare cosa davvero è avvenuto, perché é avvenuto, chi sono i responsabili".

"Mio padre Renato - scrive l'archistar su Facebook - era comandante partigiano sui monti del Verbano/Ossola; suo fratello Enzo, da Napoli, coordinava insieme agli alleati angloamericani e al Cln il lancio di armi e dispositivi radio per sostenere la Resistenza contro gli aggressori nazifascisti. Mia madre Cini, come staffetta partigiana, accoglieva e nascondeva le armi e gli uomini paracadutati". (ANSA).