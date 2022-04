Smog: Legambiente, in Lombardia polveri superiori a limiti

(ANSA) - MILANO, 06 APR - In tutti i capoluoghi lombardi i livelli medi di smog nel trimestre invernale risultano tre volte superiori rispetto al valore medio annuo raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: lo denuncia Legambiente Lombardia, in occasione della Giornata Mondiale della Salute di domani.

A registrare le concentrazioni di polveri più alte sono stati i capoluoghi del triangolo zootecnico tra Cremona, Mantova e Brescia, e quelli dell'area a più elevata densità di popolazione e di traffico stradale (Milano e Monza). A Cremona, nell'intero trimestre tra l'1 gennaio e il 31 marzo, si è registrata una concentrazione abbondantemente al di sopra di quello che, a legislazione vigente, dovrebbe essere il limite di esposizione acuta (da non superare per più di 35 giorni l'anno), mentre solo Varese, Lecco e Sondrio, nel periodo invernale, si sono mantenute al di sotto del valore corrispondente alla soglia massima annua (40 microgrammi/mc).

"Occorre ridurre - dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - le emissioni da traffico e in particolare derivanti dai diesel e quelle prodotte dai troppi allevamenti intensivi che costellano la Pianura Padana" (ANSA).