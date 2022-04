Sanità: nuovo polo San Raffaele firmato Mario Cuccinella

(ANSA) - MILANO, 06 APR - E' firmato da Mario Cucinella Architects il nuovo polo chirurgico delle urgenze del San Raffaele di Milano, ampliamento all'interno dell'ospedale esistente. Il progetto include una piastra tecnica che arriva a un piano fuori terra con blocco chirurgico, terapia intensiva e pronto soccorso e una torre con reparti, studi ed ambulatori.

In particolare la torre, soprannominata iceberg, è composta da superfici curve, scandite da linee slanciate verso l'alto con superfici vetrate agli angoli che danno luce ai soggiorni comune ed aiutano il risparmio energetico.

Sostenibilità e attenzione all'ambiente sono infatti due degli elementi ce caratterizzano il progetto con uso di materiali innovativi come un rivestimento catalitico in biossido di titanio che 'trattiene' gli inquinanti che vengono poi lavati via dalla pioggia.

Il progetto ha una attenzione particolare anche all'umanizzazione dell'ospedale, in particolare nella torre mentre nella piastra l'elemento su cui si è puntato è la funzionalità.

"Sicuramente - ha sottolineato Mario Cucinella - il nuovo Polo chirurgico e delle Urgenze del San Raffaele è tra i progetti che meglio raccontano l'impegno dello studio sul fronte della sostenibilità e, la sua iconica facciata ne è il simbolo".

"Il rivestimento del nuovo Polo chirurgico e delle Urgenze del San Raffaele, la "pelle" bianca dell'iceberg - ha aggiunto - , non è una trovata formalista ma un sistema di lame in ceramica antismog di ultima generazione. Si tratta di un materiale in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico, dalle funzioni antibatteriche". (ANSA).