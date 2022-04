Pnrr: a Milano arriveranno oltre 480mln per la mobilità

(ANSA) - MILANO, 06 APR - A Milano arriveranno dal Pnrr oltre 480 milioni di euro dedicati alla mobilità. La maggior parte di questi cioè 309 milioni saranno destinati all'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico, quasi 99 alle linee e ai tracciati, 52 milioni serviranno per risistemazioni di aree pubbliche, 9,7 milioni per le piste ciclabili, mentre 10,3 milioni per l'innovazione che si traduce nel Maas. I dati sono stati illustrati in commissione consiliare dall'assessore alla Mobilità, Arianna Censi.

Sul fronte del nuovo parco mezzi oltre 52 milioni serviranno per l'acquisto di 14 tram, 8 milioni per 10 nuovi filobus e 250 milioni per l'acquisto di almeno 350 bus elettrici. A Milano saranno realizzati 23 chilometri di piste ciclabili urbane e metropolitane per collegare università e nodi ferroviari grazie a oltre 6 milioni di euro provenienti dal fondi del Pnrr. "Questo è il risultato di un grande sforzo fatto dall'amministrazione per raggiungere l'obiettivo di aggiudicarsi questi fondi - ha commentato l'assessore Censi -. Si tratta di progetti che, insieme ai fondi per le metropolitane, disegneranno il futuro della mobilità a Milano". (ANSA).