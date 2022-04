Musica: dopo 2 anni di stop torna il Nameless Festival

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Dopo due anni di stop per la pandemia, il Nameless Festival è pronto a ripartire con la sua ottava edizione, che si terrà dal 2 al 5 giugno 2022 a La Poncia, tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini, nel lecchese, in una nuova location di 200.000 mq.

L'evento dance e hip hop ospiterà sui suoi palchi gli headliners Afrojack, Frojack, Dj Snake, Lil Pump, Illeniu, Gué e Tiesto e, per la sua prima data italiana in assoluto, Central Cee.

Il festival si lega al tema della sostenibilità ambientale con lo slogan "New Leaf, New Life". Eliminare la plastica usa e getta è il primo passo di un percorso che mira a rendere l'evento completamente ad impatto zero per il territorio che lo ospita negli anni a venire. (ANSA).