Lombardia, Sala: 'Savoini scaricato? Fatto positivo'

(ANSA) - MILANO, 06 APR - "Lo considero un fatto positivo".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'approvazione da parte del Consiglio regionale della Lombardia della mozione che invita Gianluca Savoini a dimettersi da vicepresidente del Corecom.

Ieri, con 34 voti favorevoli e 32 contrari, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la mozione presentata dal consigliere di +Europa/Radicali Michele Usuelli, che tra le altre cose esprimeva dissenso rispetto alla permanenza del leghista Gianluca Savoini "per sua stessa ammissione - si legge nel testo - "incondizionato ammiratore di un regime nemico della libertà di stampa e della verità" tra i componenti del Corecom Lombardia, di cui è vicepresidente".

Secondo il capogruppo lombardo della Lega in Consiglio regionale, Roberto Anelli, "con il voto segreto qualcuno ha votato a favore di premesse che per noi erano inaccettabili. E' un qualcosa che non funziona per quanto riguarda la maggioranza". (ANSA).