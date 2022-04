Lombardia: ai Comuni 500mila euro contro truffe agli anziani

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Dalla Commissione regionale lombarda Affari istituzionali arriva il via libera al regolamento relativo all'assegnazione di contributi ai Comuni, unioni di Comuni e comunità montane per la realizzazione di "iniziative utili a prevenire e contrastare le truffe agli anziani", per le quali Regione Lombardia ha stanziato 500.000 euro totali per il biennio 2022-23. Il contributo regionale è previsto nella misura massima dell'80% con soglia minima di 5.000 euro e massima di 10.000.

A riferirlo è l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato: "Registriamo, purtroppo, sempre più spesso truffe agli anziani - le sue parole - durante il periodo più intenso di coronavirus, in tanti sono stati raggirati da uomini e donne senza scrupoli". Per questo "riteniamo fondamentale coinvolgere gli anziani attraverso dibattiti e attività conoscitive", conclude. (ANSA).