Giustizia: sala stampa Tribunale Milano, scongiurata chiusura

(ANSA) - MILANO, 06 APR - La Sala stampa 'Annibale Carenzo' del Tribunale di Milano "potrà proseguire la sua decennale attività d'informazione". Lo ha comunicato il Gruppo Cronisti Lombardi dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.

Dopo mesi di ricerca di una soluzione. l'intervento di un privato, una fondazione milanese che preferisce non apparire pubblicamente, ha permesso di scongiurare la chiusura della Sala con il circuito di cronisti di giudiziaria che ad essa afferisce.

"Il salvataggio della Sala Stampa di Palazzo di Giustizia - afferma Fabrizio Cassinelli, presidente dei Cronisti lombardi da cui dipende - è una doppia buona notizia: non solo perché preserva un patrimonio di tutta la società civile, ma anche perché arriva in un momento in cui il riassetto del sistema informativo in ambito giudiziario appare particolarmente delicato, in uno scenario di grande difficoltà per il Diritto di Cronaca, come denunciato nel Milano Press report 2022. Il nostro grazie prima di tutto alle istituzioni, dal Ministero al Tribunale e alla Corte d'Appello, che si sono spese con forza per trovare una strada percorribile, poi all'Alg, intervenuta nel momento più critico, e infine all'Anm di Milano e all'Ordine degli Avvocati di Milano, che hanno sostenuto i giornalisti con convincimento". (ANSA).