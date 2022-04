Covid: contagi in diminuzione nelle scuole lombarde

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Nelle scuole lombarde il trend dei contagi risulta in diminuzione rispetto alla settimana precedente in quasi tutte le fasce di età. Numeri in aumento solo tra i bambini di età compresa tra 0 e i 2 anni con 1253 positivi nella settimana che va dal 28 marzo al 3 aprile, in leggera crescita rispetto ai 1197 della settimana scorsa. Casi in discesa nella fascia 3-5 anni (1327 contro i 1546 di settimana scorsa), 11-13 (2390 contro 2524), e 14-18 (2593 contro 2661). Numeri alti, seppur in diminuzione, nella fascia 6-10: i positivi registrati tra il 28 marzo e il 3 aprile sono stati 4052, la settimana precedente erano stati 4385.

Nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni sono 2593 i casi riscontrati, meno dei 2661 della scorsa settimana, con 548 positivi ogni 100.000 ragazzi e ragazze. Il tasso di incidenza cala nelle fasce 3-5, 6-10 e 11-3, ma cresce nella fascia 0-2, dove si registrano 549 positivi ogni 100.000 bambini, a differenza dei 525 di settimana scorsa.

In totale, in Lombardia sono 3053 gli alunni in quarantena, 801 dei quali a Milano e le classi in quarantena sono invece 233, numeri tutti in discesa rispetto alla settimana precedente.

(ANSA).