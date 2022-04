Classifica Qs, bene le università di Milano

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Il Sistema universitario italiano complessivamente sale nella dodicesima edizione del QS World University Rankings by Subjec messa a punto dagli analisti della formazione universitaria QS Quacquarelli Symonds, che fornisce un'analisi comparativa indipendente delle prestazioni di 15.200 programmi universitari individuali di 1.543 università in 88 località del mondo, attraverso 51 discipline accademiche e cinque ampie aree. In questa serie di classifiche, QS include 56 Università italiane che ottengono 507 piazzamenti.

Le top-10, ovvero le dieci Università italiane per numero di posti in classifica, sono Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, l'Università di Milano, l'Università di Padova, il Politecnico di Torino l'Università di Pisa, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Napoli Federico II.

Il Politecnico di Milano ha due dipartimenti classificati tra i primi dieci al mondo: Design (quinto) e Architettura (decimo).

La Bocconi sale al sesto posto in Business&management e al decimo in Social sciences & management. (ANSA).