Autogrill: in aeroporto Linate opera ispirata a duomo Milano

(ANSA) - MILANO, 06 APR - I viaggiatori in transito nello scalo milanese di Linate potranno ammirare un'opera artistica ispirata al Duomo, simbolo della città di Milano. Si tratta dell'installazione realizzata per Autogrill da Cometa, realtà impegnata nell'accoglienza e nella formazione di ragazzi che vivono condizioni sociali difficili, all'interno della Food Court con cui Autogrill è presente nell'aeroporto.

L'installazione è stata realizzata dai ragazzi della cooperativa sociale Contrada degli Artigiani di Cometa, accompagnati da maestri artigiani che ogni giorno li guidano a imparare le tecniche degli antichi mestieri e scoprire il valore del lavoro manuale. Insieme hanno disegnato e prodotto una parete scultorea in ottone e frammenti di vetro retro-illuminati che brillano come "gemme": un richiamo al segno grafico dello storico marchio Motta e alle guglie gotiche che si affacciano su Piazza Duomo, simbolo di Milano e del suo city airport.

"Per la Food Court di Linate volevamo un'opera d'arte che parlasse a tutti i viaggiatori, in particolare ai milanesi richiamando il Duomo, simbolo di Milano nel mondo", afferma Andrea Cipolloni, ceo Europe - Italy di Autogrill. "Per realizzarla - aggiunge - abbiamo chiesto l'aiuto di Cometa e dei ragazzi della Contrada degli Artigiani che hanno dimostrato ancora una volta l'eccellenza del loro lavoro".

Il progetto è stato promosso da Autogrill in collaborazione con Sea Aeroporti di Milano, con l'obiettivo di sostenere le attività di Cometa e darne visibilità in un luogo come l'Aeroporto di Linate. (ANSA).