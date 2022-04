Teatro Dal Verme festeggia 150 anni anche con prima di Einaudi

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Il prossimo 14 settembre il teatro Dal Verme di Milano compirà 150 anni e per festeggiare la ricorrenza ha deciso di raccontare la sua avvincente storia attraverso un palinsesto di 15 prime, 15 appuntamenti gratuiti in programma dal 14 giugno al 21 dicembre, quando andrà in scena la prima assoluta in forma di concerto di 'Winter Journey'.

Oratorio per soli, voci recitanti, coro e orchestra di Ludovico Einaudi con il libretto del famoso scrittore irlandese Colm Tóibín e Carlo Tenan a dirigere l'ensemble di casa, ovvero I Pomeriggi musicali. 'Il Dal Verme si racconta-150 anni di teatro in 15 prime' è il nome del palinsesto ideato dal direttore artistico dei Pomeriggi per ripercorrere le diverse anime di questo teatro dove si è tenuta la prima assoluta dei Pagliacci di Leoncavallo, diretta da un giovane Arturo Toscanini, ma ci sono state proiezioni di film, concerti di classica, jazz e musica leggera (Duran Duran inclusi). L'apertura sarà il 14 giugno con una pellicola di cui il Dal Verme è protagonista, ovvero 'Il jockey della morte' diretto nel 1915 da Alfred Lind in gran parte proprio nel teatro. Ad accompagnare la proiezione le musiche originali di Andrea Valle eseguite da Arto Fantasma. (ANSA).