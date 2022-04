Rapina a coetanei sul treno, due arresti

(ANSA) - BOVISIO-MASCIAGO, 05 APR - Due ragazzi, di cui uno minorenne, sono stati arrestati dai carabinieri a Bovisio Masciago (Monza) con l'accusa di aver rapinato e picchiato alcuni coetanei, lo scorso sabato pomeriggio, a bordo di un treno delle Ferrovie Nord, lungo la tratta Camnago - Milano Cadorna.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri la coppia di giovani ha preso di mira un gruppetto di giovani, li ha aggrediti a calci e pugni e rapinati del denaro che avevano in tasca. Grazie all'allarme dato da alcuni passeggeri al capo treno, che ha chiamato il 112, i due presunti baby rapinatori, che si erano nascosti in un altro vagone per poi tentare di fuggire a piedi quando il convoglio è stato bloccato a Bovisio Masciago, sono stati individuati a poche vie di distanza. Riconosciuti dalle vittime sono stati portati in carcere con l'ipotesi di rapina, su disposizione del sostituto procuratore di turno rispettivamente della Procura della Repubblica di Monza e di quella per i Minorenni di Milano. (ANSA).