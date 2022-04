La Pasqua solidale di Asm per neonati prematuri

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Per una Pasqua all'insegna della solidarietà l'Associazione Italiana per lo Studio delle Malformazioni (Asm) mette in vendita le uova solidali. Il ricavato servirà a finanziare la campagna "Diamo respiro alla vita dei neonati prematuri" per l'acquisto di respiratori di ultima generazione in grado di aumentare le probabilità di sopravvivenza dei prematuri, che l'associazione donerà a diversi ospedali italiani. Un impegno che va avanti da 40 anni, quello dell'Asm, che si occupa di promuovere la prevenzione, la ricerca scientifica e la cura nel campo delle malattie congenite e della tutela della salute di madre, nascituro e bambino. E fra i neonati più fragili e bisognosi di assistenza ci sono i circa 30mila prematuri e ultraprematuri che ogni anno vedono la luce in Italia.

Inoltre, un apparecchio altamente tecnologico verrà destinato, non appena possibile, al reparto neonatologico di un ospedale ucraino, per contribuire attivamente a fronteggiare la grave emergenza sanitaria provocata dalla guerra per i bambini e le loro mamme.

Le uova di Asm sono tutte senza glutine, confezionate in dallo stilista Pierre Prandini, con vivaci colori dal verde, al rosa all'azzurro. O impreziosite da fiori di zucchero e arricchite negli ornamenti dalla maestrìa di Pinuccia Cottone.

L'Asm le consegna a domicilio, per contribuire: ASM Onlus, tel.02.58430313, e-mail asmonlus@asmonlus.it. (ANSA).