Incendio centro Milano, verso normalità

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Sta tornando alla normalità la situazione nella zona di piazza San Babila e del centro, a Milano, dove a causa di un incendio si erano create problematiche interruzioni dell'energia elettrica e delle linee Internet.

Le numerose squadre di tecnici che hanno operato ieri sui sottoservizi nella piazza, interessati da un incendio la notte precedente, hanno infatti quasi ripristinato tutto, almeno secondo quanto riferito dalle società provider Internet e da quelle elettriche.

Problemi rimangono invece per alcuni negozi e uno stabile condominiale che hanno subito l'allagamento delle cantine per le opere di spegnimento, e per un bar all'angolo con corso di Porta Venezia che ha subito gravi danni al dehor e agli impianti.

