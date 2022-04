Il ricordo dello scrittore, giornalista e fumettista Mino Milani

(ANSA) - PAVIA, 05 APR - Nel 2008, in occasione del suo 80/o compleanno, Garlasco (Pavia), comune della Lomellina che conta quasi 10 mila abitanti, gli dedicò la biblioteca. Uno dei rari casi di intitolazione di un luogo a una persona ancora in vita.

E sarà proprio la comunità di Garlasco la prima, in provincia di Pavia, a ricordare con un evento pubblico Mino Milani, scrittore, giornalista, fumettista e storico, a poco meno di due mesi dalla sua scomparsa avvenuta, il 10 febbraio scorso, all'età di 94 anni.

L'evento, in programma giovedì alle 20.30 al Teatro Martinetti, è stato presentato dagli organizzatori: il Comune e il Lions Club Garlasco Host Le Bozzole. "Per noi sarà un onore poter ospitare un incontro che vuole celebrare un personaggio così illustre, letto e ammirato in Italia e all'estero, ma sempre legato a Pavia e al suo territorio", hanno sottolineato il sindaco Simone Molinari e Riccardo Invernizzi, consigliere comunale con delega alla cultura. "Ricordo ancora la sorpresa e l'emozione di Mino Milani, quando scoprì la targa della biblioteca che portava il suo nome", ha raccontato Santino Marchiselli, vicesindaco e assessore nell'anno dell'intitolazione.

Moderatori dell'incontro di giovedì sera saranno Riccardo Invernizzi, giornalista, scrittore e consigliere comunale con delega alla Cultura, e Alessandro Repossi, direttore del settimanale diocesano "il Ticino" e corrispondente dell'agenzia ANSA. Ricorderanno Mino Milani alcuni giornalisti che hanno iniziato la professione sotto la sua scuola alla "Provincia pavese", per poi approdare ad altre testate: Gabriele Moroni, Massimo Esposti, Elio Silva e Giorgio Bertoni. Oltre al sindaco Simone Molinari e all'ex assessore Santino Marchiselli, interverranno anche Paolo Cervio, presidente del Lions Club Garlasco Host Le Bozzole, e Pierluigi Bonora, giornalista de "Il Giornale". L'ingresso sarà ad offerta, a favore dell'associazione "Iostoconipompieri" di Garlasco. (ANSA).