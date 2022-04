Enrico Deflingher confermato presidente chef Euro-Toques

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Enrico Derflingher, già alla guida delle cucine di Buckingham Palace, è stato confermato ieri alla presidenza di Euro-Toques Italia, l'associazione nata nel 1986 per iniziativa di Paul Bocuse e Pierre Romeyer e che vide, tra i fondatori, anche Gualtiero Marchesi.

Per Derflingher è una riconferma nel segno della continuità: eletto presidente di Euro-Toques Italia per la prima volta nel 2012, e poi nel 2018, dal 2015 al 2017 è stato anche presidente unico di Euro-Toques International; dal 2017 al 2021 è stato confermato nel ruolo, ma affiancato da Jean Castadot, presidente di Euro-Toques Belgio; lo scorso ottobre, è stato eletto di nuovo presidente unico di Euro-Toques International. Il nuovo mandato sarà improntato all'espansione e alla divulgazione: c'è la volontà di coprire ancor di più tutto il territorio nazionale e di promuovere attività specifiche anche nelle scuole. (ANSA).